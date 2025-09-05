VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Aggredite infermiera e soccorritrice del 118 a Corato

La solidarietà della Asl

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 11:56
Aggressione verbale e fisica. E’ l’esito dell’episodio di violenza di cui sono state vittime – la sera del 3 settembre scorso – un’infermiera ASL e una soccorritrice di Sanitaservice della postazione SET 118 di Corato intervenute tempestivamente per soccorrere un paziente. Le operatrici sono state aggredite verbalmente e fisicamente, oltre che minacciate, da individui che accompagnavano la persona in difficoltà e sono state costrette a richiedere l’ausilio delle Forze dell’Ordine e a far ricorso, a loro volta, alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Corato.
La Direzione generale della ASL Bari, nell’esprimere solidarietà e vicinanza all’equipaggio vittima dell’aggressione, ribadisce che metterà a disposizione delle operatrici tutti gli strumenti legali per tutelarle e assisterle, sottolineando inoltre il grande spirito di servizio che ha caratterizzato il loro intervento di soccorso, portato comunque a termine nonostante una situazione oggettivamente difficile.
