Bari, scuolabus dal 22 settembre e mensa attiva già dal primo giorno di lezioni

La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica che il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026 prenderà avvio da lunedì 22 settembre per le scuole che ne hanno fatto richiesta. Le ulteriori scuole che presenteranno richiesta per un termine di partenza successivo, comunicheranno attraverso i loro canali istituzionali alle famiglie la diversa data di avvio del trasporto scolastico. Al servizio, al momento, risultano iscritti circa 2mila bambine e bambini, che hanno completato la procedura di adesione dal 16 giugno al 25 luglio (i criteri organizzativi sono disponibili a questo link, le informazioni su iscrizione e pagamento qui). In riferimento, invece, al servizio di refezione scolastica 2025/2026, negli scorsi giorni l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola ha comunicato alle scuole la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale ad attivare la mensa in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche, previsto per il prossimo 16 settembre, secondo il calendario scolastico regionale.

“Sono orgoglioso di potere aprire il nuovo anno scolastico con un importante risultato, raggiunto grazie al lavoro di squadra e alla sinergia tra istituzioni, uffici e personale scolastico e amministrativo – sottolinea l’assessore Lacoppola -. Il servizio di trasporto scolastico, infatti, partirà lunedì 22 settembre per tutte le scuole che ne hanno chiesto l’attivazione da quella data, perché hanno valutato di riuscire ad avere entro quel termine un orario scolastico a regime. Le altre scuole, invece, avranno premura di avvisare le famiglie su eventuali modifiche rispetto al giorno fissato per la partenza. Per quanto riguarda la mensa, invece, per la prima volta centinaia di famiglie potranno avere a disposizione refezione scolastica e, quindi, anche tempo prolungato, sin da settembre. A questo obiettivo stiamo lavorando da mesi con gli uffici, che ringrazio per l’enorme lavoro svolto. Il Comune, come già accaduto in passato, è disponibile dal primo giorno di scuola a fornire il servizio, ma negli scorsi anni spesso la partenza è slittata a ottobre per carenze di personale, soprattutto collaboratori scolastici, all’interno degli istituti. Quest’anno, invece, l’impegno condiviso con gli Uffici scolastici regionale e provinciale, che gestiscono le nomine e gli inserimenti del personale, e con i dirigenti scolastici, ha permesso di partire subito con il servizio, già da settembre. Abbiamo chiesto alle scuole di comunicarci i loro calendari e la prossima settimana avremo un quadro completo di tutta la città, e aggiorneremo le famiglie anche sulle novità cui stiamo lavorando per le procedure di iscrizione alla refezione scolastica. Molte scuole, però, hanno già avvisato genitori e alunni attraverso i loro canali istituzionali: in alcuni istituti, come il comprensivo Duse, per esempio, le alunne e gli alunni siederanno a tavola con compagni e maestre già martedì 16 settembre. La nostra priorità, come sempre, è assicurare con la mensa anche il diritto allo studio agli studenti che effettuano il tempo pieno e i rientri pomeridiani, garantendo la qualità, la sicurezza alimentare e il benessere degli alunni, in un’ottica di collaborazione costante con le istituzioni scolastiche”, ha concluso.