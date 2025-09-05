Bari, tutto pronto per il nuovo terminal bus: al via da lunedì

Tutto pronto per il nuovo terminal bus di Bari. Lunedì 8 settembre entrerà ufficialmente in funzione il terminal destinato ai bus extraurbani e gestito da FS Park (società controllata di FS Sistemi Urbani). Per l’occasione l’AD di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Vito Leccese, insieme all’assessora regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento, l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Domenico Scaramuzzi e il consigliere metropolitano delegato allo sviluppo delle Reti e delle Connessioni Territoriali Michelangelo Cavone, si recheranno presso la nuova struttura, di rilevanza strategica per il territorio metropolitano, regionale e nazionale.

Il terminal bus si sviluppa su una superficie di oltre novemila metri quadri, con una capacità di diciannove stalli destinati alla sosta dei bus: dieci per il carico e lo scarico dei passeggeri, uno dedicato esclusivamente allo scarico passeggeri (Drop off) e otto per la sosta prolungata dei mezzi. Al suo interno sono presenti una biglietteria, una sala d’attesa, punti informativi, vending machine e servizi igienici destinati ai viaggiatori oltre a un locale riservato al riposo dei conducenti dei mezzi. La struttura, inoltre, è dotata di un sistema automatico di accesso mediante lettura targa e lettore keycard e di un sistema informativo a messaggio variabile per gli aggiornamenti in tempo reale su arrivi e partenze.

Grazie al contributo della Regione Puglia anche le aziende del TPL che effettuano servizi extraurbani (Ferrovie del Sud Est, COTRAP e FAL) potranno utilizzare il nuovo parcheggio. Gli operatori offriranno servizi di trasporto interregionale e internazionale, contribuendo a rendere la città di Bari un nodo di trasporto fondamentale nel sistema intermodale italiano.