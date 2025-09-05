VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,567 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,567 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, tutto pronto per il nuovo terminal bus: al via da lunedì

Sarà destinato ai bus extraurbani

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 17:11
terminal bus
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Tutto pronto per il nuovo terminal bus di Bari. Lunedì 8 settembre entrerà ufficialmente in funzione il terminal destinato ai bus extraurbani e gestito da FS Park (società controllata di FS Sistemi Urbani). Per l’occasione l’AD di FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Vito Leccese, insieme all’assessora regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento, l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Domenico Scaramuzzi e il consigliere metropolitano delegato allo sviluppo delle Reti e delle Connessioni Territoriali Michelangelo Cavone, si recheranno presso la nuova struttura, di rilevanza strategica per il territorio metropolitano, regionale e nazionale.

Il terminal bus si sviluppa su una superficie di oltre novemila metri quadri, con una capacità di diciannove stalli destinati alla sosta dei bus: dieci per il carico e lo scarico dei passeggeri, uno dedicato esclusivamente allo scarico passeggeri (Drop off) e otto per la sosta prolungata dei mezzi. Al suo interno sono presenti una biglietteria, una sala d’attesa, punti informativi, vending machine e servizi igienici destinati ai viaggiatori oltre a un locale riservato al riposo dei conducenti dei mezzi. La struttura, inoltre, è dotata di un sistema automatico di accesso mediante lettura targa e lettore keycard e di un sistema informativo a messaggio variabile per gli aggiornamenti in tempo reale su arrivi e partenze.

Grazie al contributo della Regione Puglia anche le aziende del TPL che effettuano servizi extraurbani (Ferrovie del Sud Est, COTRAP e FAL) potranno utilizzare il nuovo parcheggio. Gli operatori offriranno servizi di trasporto interregionale e internazionale, contribuendo a rendere la città di Bari un nodo di trasporto fondamentale nel sistema intermodale italiano.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, al via la campagna “Non...

È stata presentata oggi dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone...
- 5 Settembre 2025
Dalla città

Bari, tutto pronto per il nuovo...

Tutto pronto per il nuovo terminal bus di Bari. Lunedì 8...
- 5 Settembre 2025
Primo Piano

Bari? “Meravigliosa, ma sulla pulizia c’è...

"Bari? Meravigliosa, ma sulla pulizia bisogna fare più attenzione". Così una...
- 5 Settembre 2025
Dalla città

Lezioni anche nel pomeriggio al Marconi-Hack...

Si è svolto oggi in Prefettura a Bari un tavolo di...
- 5 Settembre 2025