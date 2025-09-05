VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Puglia, al via la campagna “Non c’è vita se c’è violenza” per il rispetto e la libertà delle donne

Questa mattina la presentazione

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 16:59
È stata presentata oggi dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata “Non c’è vita se c’è violenza”. Per tre settimane sarà diffusa in tutta la Puglia con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e contrastare ogni forma di abuso sulle donne.

La misura, inserita nella legge di bilancio regionale su proposta della stessa Capone, si apre con un video-manifesto che racconta due vite parallele: una fatta di sostegno e libertà, l’altra segnata da controllo e violenza. Il messaggio finale è un invito netto: “Non c’è vita se c’è violenza. Scegli da che parte stare”.

“Abbiamo voluto lanciare un messaggio forte e inclusivo – ha spiegato Capone – la violenza non è solo fisica, ma può insinuarsi nella quotidianità in forme subdole e invisibili che troppo spesso giustifichiamo o riteniamo accettabili in una società ancora patriarcale. Ma quella violenza toglie felicità, giorno dopo giorno, fino a sfociare, troppe volte, in tragedie”.

La campagna punta soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di scardinare stereotipi che limitano la libertà femminile e diffondere la cultura del rispetto. Oltre al video-manifesto, sono stati realizzati cinque filmati pensati per la diffusione sui social, ognuno con un approccio narrativo diverso.

