Trasporti a Bari, slitta al 27 ottobre la riattivazione della tratta Fal Centrale–Scalo

Slitta al 27 ottobre la riattivazione della circolazione ferroviaria tra Bari centrale – Bari Scalo delle Ferrovie Appulo Lucane interrotta il 9 giugno. Lo rende noto la stessa azienda dei trasporti che specifica che per tutto il periodo continuerà ad essere garantito il servizio sostitutivo con autobus.

“Consapevole dei disagi per gli utenti – si legge in una nota – l’Azienda nel chiedere pazienza, e scusa, spiega che il prolungamento dei tempi è dovuto ad un intervento più ampio sull’infrastruttura ferroviaria che, oltre alla sostituzione della vecchia pensilina di Bari centrale con quella nuova progettata dall’Architetto Stefano Boeri, ha riguardato anche lo smontaggio del vecchio ponte in ferro ed il montaggio di un nuovo ponte; il rinnovo del binario sulla tratta interessata e l’innalzamento dei marciapiedi della stazione di Bari centrale. Lavori necessari, che avrebbero comunque comportato la sospensione della circolazione ferroviaria e che l’Azienda ha ritenuto utile ed opportuno effettuare ora, approfittando della interruzione già programmata. La nuova pensilina, progettata dall’Architetto Stefano Boeri fa parte di un intervento di riqualificazione della stazione per renderla più funzionale, più moderna e più tecnologica. Inoltre è anche un’occasione per ripensare allo spazio di attesa e arrivo della stazione ferroviaria, aggiornandolo rispetto alle normative attuali e dotandolo di un maggior comfort oltre che dei requisiti di sostenibilità ambientale. Il progetto introduce nuovi elementi per la gestione delle acque e la produzione di energia rinnovabile. Un intervento da 2,8 milioni di euro, proposto da Fal e condiviso con Regione Puglia e Comune di Bari. Il vecchio ponte in ferro, risalente al 1915, è stato rimosso il 12 luglio scorso ed il nuovo è stato instalolato il 9 agosto. La sostituzione del ponte rientra in un intervento più ampio da 18 milioni di euro, a valere su fondi FSC 2014-2020, che prevede anche interventi di riorganizzazione del piano del ferro di Bari Scalo. Il rinnovo del binario sulla tratta interessata è finanziato tramite il fondo complementare al PNRR con 1 milione di euro. L’innalzamento dei marciapiedi della stazione di Bari centrale, rientra in un più ampio intervento di rinnovo marciapiedi e realizzazione di nuovi sovrappassi ferroviari in varie stazioni, finanziato con 2,5 milioni di euro”, evidenziano.

“La complessità degli interventi e delle successive procedure di collaudo propedeutiche alla riattivazione della circolazione ferroviaria – sottolineano infine – richiedono qualche settimana in più del previsto. Grazie all’impegno di Fal ed all’attenzione della Regione Puglia, che negli ultimi anni ha posto il trasporto pubblico locale in cima alla propria agenda di Governo, questi interventi garantiranno agli utenti un servizio più sicuro, veloce ed efficiente”, concludono.

Foto repertorio