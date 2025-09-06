SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Bari, è allarme sicurezza stradale: “C’è chi viaggia in monopattino in tangenziale” – VIDEO

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 08:42
monopattino tangenziale
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

In monopattino (e in controsenso) in tangenziale. Accade a Bari, a segnalarlo alcuni cittadini. Non si tratta di un caso isolato, già negli scorsi giorni c’erano state segnalazioni simili, relative anche a ciclisti. L’ultimo episodio però risale ad alcuni giorni fa, questa volta protagonista della vicenda un cittadino sorpreso ad immettersi in tangenziale con il monopattino, in controsenso, all’altezza dell’accesso per Palese. Il momento è stato immortalato in un video.

“Una pratica pericolosissima – spiega un cittadino – non solo per l’incolumità di chi utilizza in maniera scellerata la tangenziale, ma anche per gli automobilisti. Visto che il codice della strada non viene seguito alla lettera, sarebbero necessari più controlli per fare multe salate a queste persone”, conclude. I monopattini elettrici, equiparati alle biciclette dal Codice della strada, hanno regole precise per la circolazione: possono muoversi sulle strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie riservate e ovunque sia consentito l’uso delle bici. In condizioni di scarsa visibilità o dopo il tramonto, devono essere dotati di luci anteriori bianche o gialle e posteriori rosse, accese e ben funzionanti. È invece vietato il transito sulle strade extraurbane e sulle vie urbane dove il limite supera i 50 km/h, così come sui marciapiedi, dove il monopattino può essere solo condotto a mano. È inoltre proibita la circolazione contromano, salvo nelle strade a doppio senso ciclabile.

