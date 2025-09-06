SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Bari, controlli antidroga nell’Umbertino: “Grati per il presidio”

Il Comitato di quartiere: "Massive aggregazioni magicamente dissolte"

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 10:46
  • 56 sec
Controlli serrati a Bari contro lo spaccio, anche nei quartieri, in particolare nell’Umbertino dove nella serata di ieri agenti in borghese e il nucleo cinofilo della polizia di Stato sono intervenuti per controlli antidroga. Presidi che non sono passati inosservati, soprattutto da parte del comitato di quartiere.

“Controlli, presumibilmente antidroga, anche nell’ Umbertino (nota piazza di spaccio) da parte del nucleo cinofilo della Polizia di Stato e agenti in borghese – scrive il presidente, Mauro Gargano – le consuete “massive aggregazioni” presenti nel giardino Colonna di Largo Adua si sono “magicamente” dissolte (e siamo al venerdì sera). Grati a Prefetto e Questore per questi interventi di presidio del territorio”, conclude.

Foto Facebook

