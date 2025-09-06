SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Bisceglie, al via la decima edizione di DigithON: 100 startup in gara

Appuntamento dall'11 al 13 settembre con la maratona digitale, tanti gli ospiti attesi

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 16:16
Tutto pronto per la decima edizione di DigithON, la maratona digitale che dall’11 al 13 settembre trasformerà le Vecchie Segherie Mastrototaro in un laboratorio di idee e innovazione. In gara ci saranno 100 startup, chiamate a presentare i propri progetti in soli cinque minuti davanti a una giuria di esperti e al voto del pubblico.

Quella del 2025 sarà un’edizione speciale, dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale, descritta dagli organizzatori come “forza trainante della trasformazione globale”. Sul palco, accanto all’ideatore e fondatore Francesco Boccia e alla presidente Letizia D’Amato, interverranno ospiti di rilievo come il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il cardinale Matteo Maria Zuppi (in collegamento), il presidente della SIAE Salvatore Nastasi e la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

L’evento, che si aprirà giovedì 11 settembre alle 10, segna anche la nascita della Fondazione DigithON, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza della maratona in un distretto permanente dell’innovazione, puntando a fare del Mezzogiorno un hub strategico per il Sud Europa. La tre giorni si chiuderà sabato 13 settembre con i pitch finali e la proclamazione dei vincitori. In palio un assegno da 10mila euro, assegnato dal comitato scientifico e dal voto online, mentre il voto social contribuirà a decretare il vincitore assoluto di DigithON 2025.

