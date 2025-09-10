MERCOLEDì, 10 SETTEMBRE 2025
Arte, musica e dibattiti: a Molfetta un evento benefit per la Palestina

Appuntamento al 13 settembre

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 11:53
Artisti da tutta la Puglia si uniranno il prossimo 13 settembre per un evento benefit a sostegno del popolo palestinese, promosso dalla rete nazionale Keep It Real, che da anni utilizza l’Hip Hop come strumento pedagogico ed educativo in contesti di fragilità e marginalità sociale.

L’iniziativa si terrà al collettivo Macerie Baracche Ribelli e prevede, dalle 19, dibattiti e una cena sociale. Il confronto ruoterà intorno al tema “Cosa fare in concreto per aiutare il popolo palestinese e boicottare Israele” con gli interventi di Gixo, rapper militante ed educatore, Tony La Piccirella, capitano dell’Handala attualmente imbarcato con la Global Sumud Flottilla, il Coordinamento Molfetta per la Palestina con Luigia De Biasi (Soccorso Rosso Proletario e campagna Free Anan) e Mohammad Afaneh, presidente della comunità palestinese in Puglia e Basilicata.

Dalle 21.30 spazio alla musica dal vivo con numerosi artisti del circuito underground pugliese, da anni impegnati nel sociale. A organizzare l’evento sono Hanzo, LadyCatFree e Giuan, insieme al collettivo ospitante.

