LUNEDì, 08 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,642 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,642 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Le vere vacanze? Solo se disconnessi dai social

Per ristabilire un contatto autentico con la realtà

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 07:58
freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Siamo iperconnessi, ma sempre più spesso scollegati da ciò che conta davvero. Secondo DataReportal, ognuno di noi trascorre in media 3 ore e 14 minuti al giorno sui social: l’equivalente di oltre 6 anni di vita passati davanti a uno schermo. Non stupisce che la scienza inizi a tracciare un quadro chiaro.

Uno studio dell’Università di Bath, pubblicato su Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, ha dimostrato che una sola settimana di pausa dai social riduce in modo significativo ansia e depressione, con un crollo del tempo medio di utilizzo da 7 ore a soli 21 minuti al giorno.

La University of Pennsylvania (JAMA) ha poi rilevato che limitare i social a 30 minuti quotidiani per due settimane porta a una netta riduzione della solitudine percepita e dei sintomi depressivi.

Ed altri dati, pubblicati su Nature Human Behaviour, evidenziano che ridurre l’uso digitale abbassa il cortisolo —l’ormone dello stress— del 31%, aumenta l’ossitocina —l’ormone legato alla socialità— del 24% e migliora la percezione del benessere del 28%.

È chiaro: disconnettersi dai social non è una fuga, ma un ritorno. Significa ristabilire un contatto autentico con la realtà: ascoltare il rumore delle onde senza doverle filmare, guardare un tramonto senza correre a immortalarlo, ridere con qualcuno senza pensare a un reel.

Proprio da questa consapevolezza nascono molti dei viaggi di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo.

«Oggi la vera rivoluzione è tornare a vivere senza distrazioni» spiegano gli esperti di Vamonos Vacanze. «Le pause detox —continuano— non sono una fuga dal mondo, ma un ritorno a ciò che siamo: persone che hanno bisogno di emozioni autentiche, contatto umano e momenti che valgono perché vissuti, non condivisi».

 

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Difesa del porto dall’attacco nazista, a...

Domani, martedì 9 settembre, la città celebrerà l’82° anniversario della difesa...
- 8 Settembre 2025
Scuola e Università

A Bari e Taranto debutta il...

Sono 2.642 le studentesse e gli studenti che lunedì 8 hanno...
- 8 Settembre 2025
Attualità

Bari città dell’olio, Confagricoltura: “Passaggio strategico...

Confagricoltura Bari-Bat accoglie con favore l’ingresso del capoluogo pugliese nella rete...
- 8 Settembre 2025
Dalla città

Bari, presentato “Hooolly”: il cestino che...

Un bidone che non si limita a raccogliere rifiuti, ma li...
- 8 Settembre 2025