SABATO, 06 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,584 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,584 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Morte pitbull a Gravina, forse investita non seviziata: “Manteniamo la taglia”

L'annuncio degli animalisti: "Resta un assassinio da punire"

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 10:19
tequila2
  • 25 sec
villaggiodelgusto.com

La vicenda della pitbull Tequila, trovata morta nei giorni scorsi a Gravina, conosce nuovi sviluppi ma resta avvolta da tensioni e polemiche. Secondo gli accertamenti della Polizia locale, la cagnolona non sarebbe stata seviziata e uccisa, come inizialmente ipotizzato, ma sarebbe morta a causa di un investimento stradale.

La notizia è stata accolta con sollievo dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa), ma anche con forti perplessità. “Sapere che a Gravina non esisterebbe un mostro umano torturatore ci fa piacere – scrive l’associazione in una nota – ma ora vorremmo capire da dove siano arrivate le informazioni su presunte sevizie e uccisioni violente. Chi ha diffuso e perché queste notizie orribili, che oggi sembrano completamente infondate?”.

Gli animalisti chiedono chiarezza e soprattutto giustizia: “Ci auguriamo che la Polizia locale riesca a identificare e mandare a processo il responsabile dell’investimento. Per Tequila il risultato è lo stesso: è morta. Per questo la taglia rimane al suo posto: investitore o seviziatore, chi ha ammazzato Tequila rimane sempre un assassino e come tale va perseguito”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Morte pitbull a Gravina, forse investita...

La vicenda della pitbull Tequila, trovata morta nei giorni scorsi a...
- 6 Settembre 2025
Cultura

Puglia, tornano i concerti dell’Orchestra Regionale...

Sarà la musica popolare la protagonista della quarta stagione dell'Orchestra Regionale...
- 6 Settembre 2025
Segnalato da voi

Bari, a Palese intera stanza da...

Una stanza da letto smontata e buttata in campagna, accade a...
- 6 Settembre 2025
Attualità , Politica

Regionali in Puglia, Emiliano smentisce voci...

"Leggo comunicati che parlano a mio nome in margine alle mie...
- 6 Settembre 2025