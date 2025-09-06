La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un esercizio pubblico a Mola di Bari, in seguito a un controllo che ha confermato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno del locale. Il provvedimento, emesso dal Questore di Bari ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., è stato notificato oggi al titolare e comporta la chiusura temporanea della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. L’operazione, condotta con l’ausilio delle unità cinofile, rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli predisposto dalla Polizia per prevenire e contrastare fenomeni illeciti in città e provincia.
Droga in un locale, chiusa attività a Mola di Bari
Il provvedimento dopo i controlli con le unità cinofile
