Ad ottobre tappa italiana del Campionato Mondiale di Motosurf: appuntamento a Manfredonia

Manca meno di un mese alla 4^ edizione del Motosurf World Championship, in programma dal 3 al 5 ottobre presso il Porto Turistico di Manfredonia, che si prepara ad accogliere atleti provenienti da tutto il mondo e a fare da scenario a una spettacolare competizione internazionale.

Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, l’appuntamento si sposta in una location ancora più prestigiosa e strategica: la Marina del Gargano, un gioiello architettonico e punto di riferimento per gli appassionati di sport acquatici.

La tappa italiana sarà una delle sei del Campionato Mondiale di Motosurf 2025, che ha già toccato gli Emirati Arabi Uniti (Fujairah, 11-13 aprile) e la Turchia (Cesme, 20-22 giugno). Dal 5 al 7 settembre si terrà la tappa negli Stati Uniti (Sebring), dopo Manfredonia il circuito proseguirà in Croazia (Zadar, 10-12 ottobre) e in Cina (Macao, 21-23 novembre).

Il 2025 rappresenta una tappa storica: la disciplina del Motosurf ha fatto il suo esordio ufficiale ai World Games, svoltisi dal 21 al 23 febbraio scorso negli Emirati Arabi Uniti. Questo importante riconoscimento sottolinea la crescita e il prestigio raggiunti da questa giovane disciplina, pronta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio di sportivi e appassionati.

L’evento è organizzato dall’ASD “Surf Boom” in collaborazione con One Eventi, con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica.