DOMENICA, 07 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,620 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,620 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Volley, le azzurre sul tetto del mondo: sconfitta la Turchia

Dopo una gara giocata punto su punto

Pubblicato da: Francesca Emilio | Dom, 7 Settembre 2025 - 17:34
FB_IMG_1757255893780
  • 52 sec
villaggiodelgusto.com

Le atlete del volley femminile italiano sono “d’oro”. La medaglia dei mondiali è infatti delle azzurre guidate da Julio Velasco che dopo la gara di ieri vinta per 3 a 2 contro il Brasile replicano l’impresa contro la Turchia conquistando così il tetto del mondo. Una gara giocata punto su punto che vede vincere un pezzo d’Italia anche sulla panchina della Turchia, guidata dal coach Daniele Santarelli. Tante le emozioni, non solo per la vittoria, ma anche per il libero, Monica “Moki” De Gennaro, che con la gara di oggi chiude, così come già annunciato, le sue presenze con la maglia della nazionale.

 

Foto Federazione Italiana Pallavolo

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Eolico: in Puglia si sta espandendo...

Si sta espandendo via terra e per mare un allarmante ‘abusivismo...
- 7 Settembre 2025
Cultura

Bari, presentata la stagione del Teatro...

Presentata la  35ma Stagione teatrale 2025/26 del Teatroteam. Una Stagione ricca...
- 7 Settembre 2025
Cronaca

Moto contro un autocarro, gravissimo motociclista...

Un motociclista è in condizioni gravissime a causa di un incidente...
- 7 Settembre 2025
Sport

Ad ottobre tappa italiana del Campionato...

Manca meno di un mese alla 4^ edizione del Motosurf World Championship,...
- 7 Settembre 2025