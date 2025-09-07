Volley, le azzurre sul tetto del mondo: sconfitta la Turchia

Le atlete del volley femminile italiano sono “d’oro”. La medaglia dei mondiali è infatti delle azzurre guidate da Julio Velasco che dopo la gara di ieri vinta per 3 a 2 contro il Brasile replicano l’impresa contro la Turchia conquistando così il tetto del mondo. Una gara giocata punto su punto che vede vincere un pezzo d’Italia anche sulla panchina della Turchia, guidata dal coach Daniele Santarelli. Tante le emozioni, non solo per la vittoria, ma anche per il libero, Monica “Moki” De Gennaro, che con la gara di oggi chiude, così come già annunciato, le sue presenze con la maglia della nazionale.
Foto Federazione Italiana Pallavolo