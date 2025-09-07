Ladri e parcheggiatori abusivi fermati: a Bari controlli della polizia serrati

Due soggetti stranieri fermati ieri sono stati fermati a Pane e pomodoro sorpresi a sottrarre una borsa da una coppia di bagnanti di nazionalità Argentina, prontamente recuperata dagli agenti in servizio sulla zona. I due, in posizione regolare per la permanenza sul territorio italiano (ma uno con ordine di espulsione, sospeso per ricorso in atto) sono stati identificati presso il Comando della Locale e denunciati all’autorità giudiziaria. La borsa sottratta, integra, è stata restituita ai due giovani che hanno regolarmente sporto denuncia.

Due parcheggiatori abusivi invece, fermati identificati e verbalizzati nella zona di Piazza Massari e Piazza Libertà; per i due emesso Ordine di allontanamento dalla zona con divieto di avvicinamento per 48 ore, seguirà la segnalazione al Questore per eventuale DACUR (divieto di accesso nelle aree urbane, quello impropriamente conosciuto come “DASPO urbano”, che può arrivare a inibire l’accesso in determinate zone fino a due anni).

Continuano i presidi di legalità sul territorio di concerto con le altre Forze di Polizia.

L’assessora Carla Palone: “teniamo alta la presenza sul territorio, con gli uomini e le donne della Polizia Locale, che stanno altresì monitorando ogni giorno dall’alba anche la zona dei porticati della via Capruzzi, di concerto con AMIU e l’unità di strada del PIS comunale per i soggetti fragili che frequentano la zona. Controlli e supporto sociale sono nell’agenda quotidiana dell’amministrazione comunale.”