Bari, dipendenti in “fuga” dal Comune: al via nuove assunzioni

Con scorrimento delle graduatorie

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Settembre 2025 - 16:56
Sempre più dipendenti, neo assunti, in “fuga” dal Comune. Secondo gli ultimi dati inseriti nella variazione al piano del personale, approvata dal Comune, nel 2025 risultano 42 cessazioni dal lavoro (di cui 26 per trasferimento in altri enti) rispetto alle 24 preventivate. Da qui la decisione dell’amministrazione di procedere con nuove assunzioni, tramite scorrimento di graduatorie anche di altri enti. “Negli ultimi anni – si legge nella delibera – il Comune di Bari ha registrato un trend in aumento del personale dimissionario, confermato negli ultimi mesi a seguito della conclusione di concorsi pubblici banditi da altri enti o dallo scorrimento di graduatorie pubbliche da parte perlopiù di enti regionali e dei Ministeri”.

 In particolare si vuole potenziare: le attività di comunicazione; tutti gli uffici di unità dell’area Istruttori e funzionari mediante utilizzo di graduatorie di altro ente, non essendoci allo stato graduatorie valide presso il Comune di Bari, relative alle predette figure professionali ed infine il servizio sociale professionale mediante l’assunzione di unità con il profilo di assistente sociale sempre utilizzando graduatorie disponibili approvate da altro ente. In totale quindi le nuove unità da assumere saranno 25 di cui 10 istruttori amministrativi, quattro assistenti sociali, un funzionario specialista in comunicazione, quattro amministrativi, due funzionari della polizia locale e quattro funzionari tecnici.

