Musica e spettacoli, sul Gargano torna “Vieste in Love”

Dall'8 al 14 settembre

Mar, 2 Settembre 2025 - 20:56
comune di vieste facebook
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Dal 8 al 14 settembre il borgo garganico tornerà a vestirsi di magia con la nuova edizione di “Vieste in Love”. Per una settimana intera il centro storico, i vicoli, le scalinate e i luoghi simbolo della città diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto con cuori luminosi, installazioni artistiche, spettacoli, musica e performance che coinvolgeranno residenti, commercianti e turisti.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e a ingresso libero, in un cartellone che negli anni è diventato punto di riferimento per il turismo destagionalizzato, capace di coniugare creatività, partecipazione e promozione del territorio. A ispirare la manifestazione è, come sempre, la leggenda di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno che ha reso Vieste non solo una meta turistica ma un luogo dell’anima. La scalinata che porta incise le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè è ormai parte integrante del percorso emozionale che l’evento offre ai visitatori.

“La nostra città vive di turismo, cultura e bellezza e Vieste in Love è diventato in pochi anni un simbolo che unisce tutto questo. Ogni edizione è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e di consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti.

Foto comune di vieste facebook

