Bari città dell’olio, Confagricoltura: “Passaggio strategico per intera rete”

Confagricoltura Bari-Bat accoglie con favore l’ingresso del capoluogo pugliese nella rete nazionale delle Città dell’Olio, definendolo un passaggio strategico per l’intera filiera olivicola italiana e, in particolare, per la Dop “Terra di Bari”. “L’ingresso di Bari nella rete delle Città dell’Olio dà nuova forza a un racconto collettivo che vede i nostri imprenditori agricoli protagonisti di un modello di sviluppo sostenibile e radicato nei valori del territorio”, sottolinea l’organizzazione agricola. Confagricoltura Bari-Bat auspica ora che l’adesione si traduca in azioni concrete: “Riteniamo fondamentale – conclude la nota – che questo impegno si trasformi in sostegno reale alle imprese olivicole”.
Foto Freepik