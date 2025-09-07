DOMENICA, 07 SETTEMBRE 2025
Emiliano è papà per la quarta volta: è nata una bimba

Questa mattina al Di Venere

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Settembre 2025 - 11:12
Fiocca rosa in casa Emiliano: il governatore è papà per la quarta volta. Stamattina al Di Venere la compagna Valeria Gentile ha dato alla luce una bimba. Emiliano ha già tre figli, avuti dalla prima moglie ed è anche nonno di Enea.

