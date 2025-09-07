DOMENICA, 07 SETTEMBRE 2025
Netflix Astrology Hub: consigli in base al tuo segno zodiacale

Il suggerimento perfetto “è scritto nelle stelle”

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Sab, 6 Settembre 2025 - 13:54
rubrica bl24 (6)
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

Quante volte apri Netflix e la scelta del film diventa un’impresa? Ora immagina se ti venisse suggerito automaticamente qualcosa in perfetta sintonia… con il tuo segno zodiacale.

Questo è il Netflix Astrology Hub, ovvero Your Zodiac Watchlist, lanciato il 21 agosto 2025 come una boccata d’aria fresca nel mare infinito dello streaming.

L’idea è semplice ma almeno apparentemente geniale: ogni segno zodiacale ha una selezione speciale di film e serie che rispecchiano i tratti tipici della tua energia interiore.

Ad esempio: Ariete? Netflix suggerisce adrenalina pura, tipo “Squid Game: The Challenge” o “Physical 100”. Leone? Prrotagonista con regine, castelli e drammi reali come “The Crown” o “Emily in Paris”. O ancora, Sagittario? Avventura, epica, “The Witcher”.

Insomma, la scelta dei contenuti è curata ad hoc dal team Netflix che pensa l’esperienza utente e le liste si aggiornano seguendo il calendario zodiacale, per restare sempre in sintonia con il tuo mood stagionale.

Oggettivamente la funzione è divertente, ma potrebbe col tempo risultare un po’ stereotipata. La personalizzazione avanzata di Netflix (basata su gusti, cronologia e valutazioni) resta superiore.

Ma la trovata sembra più essere un gioco tra marketing e intrattenimento, con tanto appeal.

In generale possiamo però dire che questa funzione infondo ci piace. Ci piace e ci fa sorridere, trovando un suggerimento perfetto perché “è scritto nelle stelle” è una consolazione dal sapore vintage!

