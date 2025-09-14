DOMENICA, 14 SETTEMBRE 2025
Nano Banana: la nuova IA di Google che trasforma l’immaginazione in immagini

Già integrata nell’app Gemini

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Sab, 13 Settembre 2025 - 15:18
Nano Banana. Questo è il nome di una delle tecnologie più chiacchierate di Google, nata dai laboratori di DeepMind e già integrata nell’app Gemini.

In sostanza, è una nuova intelligenza artificiale che genera immagini con una fedeltà altissima, al punto da sembrare spesso fotografie reali. E la cosa interessante non è soltanto la potenza dello strumento, ma la sua accessibilità: non servono competenze da designer o da grafico, basta scrivere poche parole per ottenere un risultato sorprendente.

Il funzionamento di Nano Banana si basa su due modalità principali: puoi partire da zero, digitando un prompt testuale che descrive ciò che vuoi vedere, oppure caricare un’immagine già esistente e chiedere modifiche. Non solo l’IA è in grado di cambiare sfondi, aggiungere dettagli o adattare lo stile, ma riesce a mantenere con coerenza i tratti distintivi del soggetto, che si tratti di una persona o di un animale domestico.

Google questa volta però ha anche puntato anche sulla trasparenza: ogni immagine generata porta con sé una filigrana visibile e un watermark digitale invisibile, SynthID, che serve a distinguere i contenuti nativi da quelli creati con l’intelligenza artificiale. Una scelta, a detta di molti corretta, data da un’esigenza ormai centrale, quella di fidarsi dei contenuti digitali senza rischiare confusione o manipolazioni con la realtà.

Nonostante ciò, occorre sottolineare qualche limite: i prompt complessi non sempre restituiscono un risultato realistico perfetto, a volte compaiono imperfezioni e resta aperto il dibattito su come vengano gestiti i dati caricati dagli utenti.

Il successo virale di Nano Banana, però, va oltre la pura tecnologia. È diventato un fenomeno culturale, una sorta di gioco creativo che incuriosisce appassionati di IA ma anche semplici utenti dei social che cercano un modo nuovo e divertente per raccontarsi e raccontare.

 

