Bari nella morsa dell’azzardo, nel 2024 spesi oltre un miliardo di euro

Numeri record nel capoluogo pugliese, il fenomeno non si arresta

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Settembre 2025 - 15:15
freepik
  • 22 sec
villaggiodelgusto.com

Il capoluogo pugliese nella morsa dell’azzardo. È quanto emerso dall’ultimo report del Programma Gioco Responsabile che colloca Bari tra le città italiane con la più alta spesa pro capite, pari a quasi 4mila euro per ogni residente adulto. “Dopo il nostro ultimo comunicato sui numeri record del 2024 – spiegano dal programma – nuovi approfondimenti confermano la portata del fenomeno azzardo a Bari”.

In particolare a Bari, secondo quanto emerso, in un solo anno sono stati spesi per il gioco d’azzardo oltre un miliardo di euro Il digitale domina: quasi 6 euro su 10 vengono spesi attraverso piattaforme online, con un incremento vertiginoso rispetto al 2019, quando il canale fisico era ancora prevalente. Inoltre ci sono perdite elevate: i cittadini baresi hanno lasciato al sistema dell’azzardo circa 145 milioni di euro in un solo anno. “Questi numeri non sono solo statistiche – spiegano dal programma – dietro ci sono famiglie, giovani e persone fragili sempre più esposte a un fenomeno che rischia di trasformarsi in emergenza sociale”, concludono.

Foto freepik

