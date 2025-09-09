MARTEDì, 09 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,646 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,646 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi, i cittadini: “Sono come zombie”

Dal porto a piazza Moro, segnalazioni continue anche nelle zone della sosta a pagamento

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Lun, 8 Settembre 2025 - 17:32
foto parcheggiatori
  • 45 sec
villaggiodelgusto.com

Un video postato sui social ha riacceso i riflettori su un problema che a Bari sembra non conoscere tregua: quello dei parcheggiatori abusivi. La segnalazione arriva da un cittadino che, con immagini e testimonianza diretta, denuncia la presenza costante di figure che “gestiscono” i parcheggi in diverse zone della città, spesso anche in gruppo e nello stesso punto.

Il filmato mostra chiaramente la zona del porto, un’area che dovrebbe essere presidiata e controllata. Ma il fenomeno non si limita al waterfront: i cittadini segnalano presenze anche al Molo San Nicola e in piazza Moro, proprio davanti alla stazione centrale. Un aspetto che rende la questione ancora più pesante è la sovrapposizione con la sosta a pagamento. In molte aree, infatti, fino alle 20.30 è obbligatorio il grattino, ma chi parcheggia si trova di fronte al paradosso di dover pagare due volte: prima al Comune, poi al parcheggiatore abusivo che chiede denaro per “lasciare in pace” l’auto. Una doppia tassa non dichiarata che colpisce residenti, pendolari e turisti.

Il fenomeno, già denunciato più volte da associazioni e cittadini, continua dunque a riproporsi in maniera diffusa e radicata, trasformandosi in una piaga urbana difficile da estirpare. La denuncia social ha raccolto in poche ore decine di commenti e condivisioni, segno di un malcontento diffuso.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Mensa scolastica a Bari, al via...

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sino al...
- 9 Settembre 2025
Cronaca

Lecce, confiscati beni per oltre 3...

La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva...
- 9 Settembre 2025
Segnalato da voi

Bari, ancora una notte di roghi...

Ancora una notte di roghi a Bari, in particolare a Japigia....
- 9 Settembre 2025
Primo Piano

Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi, i...

Un video postato sui social ha riacceso i riflettori su un...
- 9 Settembre 2025