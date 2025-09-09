Bari ostaggio dei parcheggiatori abusivi, i cittadini: “Sono come zombie”

Un video postato sui social ha riacceso i riflettori su un problema che a Bari sembra non conoscere tregua: quello dei parcheggiatori abusivi. La segnalazione arriva da un cittadino che, con immagini e testimonianza diretta, denuncia la presenza costante di figure che “gestiscono” i parcheggi in diverse zone della città, spesso anche in gruppo e nello stesso punto.

Il filmato mostra chiaramente la zona del porto, un’area che dovrebbe essere presidiata e controllata. Ma il fenomeno non si limita al waterfront: i cittadini segnalano presenze anche al Molo San Nicola e in piazza Moro, proprio davanti alla stazione centrale. Un aspetto che rende la questione ancora più pesante è la sovrapposizione con la sosta a pagamento. In molte aree, infatti, fino alle 20.30 è obbligatorio il grattino, ma chi parcheggia si trova di fronte al paradosso di dover pagare due volte: prima al Comune, poi al parcheggiatore abusivo che chiede denaro per “lasciare in pace” l’auto. Una doppia tassa non dichiarata che colpisce residenti, pendolari e turisti.

Il fenomeno, già denunciato più volte da associazioni e cittadini, continua dunque a riproporsi in maniera diffusa e radicata, trasformandosi in una piaga urbana difficile da estirpare. La denuncia social ha raccolto in poche ore decine di commenti e condivisioni, segno di un malcontento diffuso.