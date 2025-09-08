Diverbio durante la festa patronale di Adelfia: accoltellato un uomo

Un uomo è stato accoltellato ieri sera verso la mezzanotte, tra la folla, durante la festa patronale ad Adelfia (Bari). Non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale. A ferirlo è stato un altro uomo col quale, durante i festeggiamenti, aveva avuto un diverbio. Il responsabile sarebbe stato già individuato dai carabinieri.