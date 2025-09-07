Moto contro un autocarro, gravissimo motociclista nel Foggiano

Un motociclista è in condizioni gravissime a causa di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella tarda mattinata lungo la statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo, nel Foggiano. L’uomo stava guidando la sua Yamaha quando, per cause da accertare, si è scontrato con un autocarro.

Il motociclista è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. A quanto si apprende, le sue condizioni sono gravissime e in queste ore viene sottoposto a un intervento chirurgico.