DOMENICA, 07 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,620 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,620 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Moto contro un autocarro, gravissimo motociclista nel Foggiano

E' stato soccorso e trasportato in elicottero

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Settembre 2025 - 18:14
ambulanza pediatrica (7)
  • 43 sec
villaggiodelgusto.com

Un motociclista è in condizioni gravissime a causa di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella tarda mattinata lungo la statale 272, nel tratto che collega San Marco in Lamis a San Severo, nel Foggiano. L’uomo stava guidando la sua Yamaha quando, per cause da accertare, si è scontrato con un autocarro.

Il motociclista è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. A quanto si apprende, le sue condizioni sono gravissime e in queste ore viene sottoposto a un intervento chirurgico.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Eolico: in Puglia si sta espandendo...

Si sta espandendo via terra e per mare un allarmante ‘abusivismo...
- 7 Settembre 2025
Cultura

Bari, presentata la stagione del Teatro...

Presentata la  35ma Stagione teatrale 2025/26 del Teatroteam. Una Stagione ricca...
- 7 Settembre 2025
Cronaca

Moto contro un autocarro, gravissimo motociclista...

Un motociclista è in condizioni gravissime a causa di un incidente...
- 7 Settembre 2025
Sport

Ad ottobre tappa italiana del Campionato...

Manca meno di un mese alla 4^ edizione del Motosurf World Championship,...
- 7 Settembre 2025