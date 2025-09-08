LUNEDì, 08 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,634 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,634 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sparano a salve contro agente immobiliare di Rosa Marina, due uomini in fuga

"C'è un clima di tensione nel villaggio"

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Settembre 2025 - 12:13
Rosa Marina
  • 6 sec
villaggiodelgusto.com

Quattro colpi di pistola a salve sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, nel villaggio turistico Cala di Rosa Marina, contro l’agente immobiliare Rocco Colucci. L’episodio, su cui sta indagando il commissariato di Ostuni, si è verificato all’esterno della sua villa. Colucci ha sorpreso due uomini che cercavano di entrare e che, quando l’hanno visto, sono fuggiti. Uno dei due, però, dopo averlo chiamato per nome, ha esploso i colpi a salve. La polizia scientifica ha repertato quattro bossoli.

Con quella di ieri sera sono tre le intimidazioni dal 2019 subite dall’uomo che oltre 20 anni fa è stato anche assessore al Comune di Ostuni. “Non so davvero cosa pensare – dichiara all’ANSA Colucci – mi affido alla giustizia. C’è un clima di tensione nel villaggio, questo sì. Ma ora ho paura per la mia famiglia”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Segnalato da voi

Bari, buco sul pontile a Pane...

Il buco sul pontile provocato da un incendio è stato transennato...
- 8 Settembre 2025
Scuola e Università

Libri, penne e quaderni in regalo...

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre torna il Banco dei...
- 8 Settembre 2025
Cronaca

Tassi fino al 110% e violenza...

I Carabinieri della Stazione di Trani hanno dato esecuzione a un...
- 8 Settembre 2025
Primo Piano

A Bari da oggi è in...

Da oggi è in funzione il nuovo terminal bus di Bari...
- 8 Settembre 2025