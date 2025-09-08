Tassi fino al 110% e violenza per riscuotere denaro: a Trani arrestati per usura

I Carabinieri della Stazione di Trani hanno dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bari, nei confronti di un uomo riconosciuto, responsabile di usura aggravata. Dovrà scontare una pena definitiva di 6 anni di reclusione per aver approfittato della fragilità di imprenditori e cittadini, imponendo condizioni insostenibili a chi si trovava in difficoltà.

Questo risultato segue altri importanti interventi dei Carabinieri negli ultimi mesi. Nel febbraio scorso, la Compagnia di Trani ha arrestato un ottantenne originario di Molfetta, sospettato di usura, estorsione, rapina e lesioni, per aver concesso prestiti con tassi fino al 110% annuo e ricorrendo a minacce e violenza per riscuotere il denaro. Ancora, di recente, sono stati eseguiti nove arresti su ordinanza cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di estorsione, incendi dolosi e violenze con modalità mafiose: segno tangibile di una presenza criminale che non trova tregua, ma che viene puntualmente contrastata.

L’Arma dei Carabinieri rinnova con forza il proprio invito a denunciare senza timore ogni episodio di usura o di sopraffazione. Denunciare è il primo passo per spezzare la catena del ricatto e ritrovare la propria libertà. Le caserme dei Carabinieri, presidi di legalità, sono sempre aperte, giorno e notte per accogliere chi chiede aiuto con ascolto, rispetto e riservatezza.