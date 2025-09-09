Barriere architettoniche, in Puglia 343mila euro per abbatterle

La Regione Puglia ha stanziato quasi 343mila euro per sostenere i Comuni nella redazione dei Peba, i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche. “Una Puglia equa e accessibile a tutti – spiega Stefano Lacatena, consigliere regionale delegato alle Politiche abitative – è il nostro obiettivo. Una Regione moderna ha il dovere di garantire alle persone con disabilità l’esercizio pieno dei propri diritti”. Lacatena sottolinea come l’incentivo rappresenti un’occasione per “accelerare sulla massima accessibilità di edifici pubblici, spazi urbani e strutture private aperte al pubblico, promuovendo autonomia e inclusione per tutti i cittadini”. Secondo il consigliere, molti Comuni non hanno ancora adottato i Peba, nonostante siano previsti dalla legge nazionale: “Non è solo un adempimento normativo – conclude – ma un gesto di comunità, perché gli spazi pubblici sono un bene collettivo. Mi auguro che gli amministratori colgano questa opportunità”.

freepik