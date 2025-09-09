Controlli senza sosta nelle piazze a Bari, cinque arresti

Maxi operazione di controllo ieri nelle principali piazze del centro cittadino – piazza Aldo Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti – disposta a seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e del tavolo tecnico in Questura. Nel servizio, condotto da Polizia di Stato con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, sono state identificate 222 persone, tra italiani e stranieri, di cui 78 con precedenti di polizia e cinque minori sono stati arrestati.

In particolare, sono stati istituiti 7 posti di controllo, con la verifica di 30 veicoli: due le sanzioni al Codice della strada e un sequestro amministrativo. Passati al setaccio anche tre esercizi commerciali, uno dei quali sanzionato. Sul fronte droga, due perquisizioni hanno avuto esito negativo, ma un uomo è stato segnalato per uso personale dopo essere stato trovato in possesso di 3,9 grammi di marijuana. Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini stranieri: quattro sono stati accompagnati in Questura per accertamenti, due senegalesi convocati all’Ufficio Immigrazione, un georgiano irregolare trasferito al C.P.R. di Bari in attesa di espulsione e un gambiano denunciato per inottemperanza a un precedente ordine di espulsione. L’episodio più grave ha riguardato cinque minori di nazionalità straniera fermati dalla Polizia Ferroviaria: avrebbero rapinato un connazionale del cellulare, minacciandolo con un coltello.

Foto Facebook Questura Bari