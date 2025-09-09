MARTEDì, 09 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,651 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,651 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Controlli senza sosta nelle piazze a Bari, cinque arresti

Tutti minori

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Settembre 2025 - 14:56
Foto Facebook Questura Bari
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

Maxi operazione di controllo ieri nelle principali piazze del centro cittadino – piazza Aldo Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti – disposta a seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e del tavolo tecnico in Questura. Nel servizio, condotto da Polizia di Stato con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, sono state identificate 222 persone, tra italiani e stranieri, di cui 78 con precedenti di polizia e cinque minori sono stati arrestati.

In particolare, sono stati istituiti 7 posti di controllo, con la verifica di 30 veicoli: due le sanzioni al Codice della strada e un sequestro amministrativo. Passati al setaccio anche tre esercizi commerciali, uno dei quali sanzionato. Sul fronte droga, due perquisizioni hanno avuto esito negativo, ma un uomo è stato segnalato per uso personale dopo essere stato trovato in possesso di 3,9 grammi di marijuana. Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini stranieri: quattro sono stati accompagnati in Questura per accertamenti, due senegalesi convocati all’Ufficio Immigrazione, un georgiano irregolare trasferito al C.P.R. di Bari in attesa di espulsione e un gambiano denunciato per inottemperanza a un precedente ordine di espulsione. L’episodio più grave ha riguardato cinque minori di nazionalità straniera fermati dalla Polizia Ferroviaria: avrebbero rapinato un connazionale del cellulare, minacciandolo con un coltello.

Foto Facebook Questura Bari

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Malta, 19enne trevigiana denuncia stupro: indagati...

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per violenza sessuale...
- 9 Settembre 2025
Cronaca

Controlli senza sosta nelle piazze a...

Maxi operazione di controllo ieri nelle principali piazze del centro cittadino...
- 9 Settembre 2025
Dalla città

Oggi l’82° anniversario della difesa del...

Questa mattina la Città di Bari, l’ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia),...
- 9 Settembre 2025
Attualità

Treni, posticipata apertura tratta Altamura-Matera: “Intanto...

La ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta Altamura – Matera è...
- 9 Settembre 2025