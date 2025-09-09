Malta, 19enne trevigiana denuncia stupro: indagati cinque ragazzi pugliesi

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata di gruppo nei confronti di cinque ragazzi pugliesi, tutti tra i 17 e i 19 anni, dopo la denuncia di una studentessa 19enne di Treviso. Secondo il racconto della giovane, l’episodio si sarebbe verificato a Malta, dove sia lei che i ragazzi si trovavano in vacanza. Dopo una serata trascorsa nei locali dell’isola, la ragazza avrebbe accettato l’invito dei connazionali a raggiungerli nel loro appartamento: qui, secondo quanto raccontato dalla stessa, sarebbe stata abusata sessualmente dai cinque giovani – quattro brindisini e un leccese – che l’avrebbero anche filmata con il cellulare di uno di loro. Gli indagati respingono ogni accusa. Intanto, gli investigatori stanno analizzando i telefoni sequestrati, compreso quello della vittima, alla ricerca di elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti.

Foto Freepik