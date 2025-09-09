MARTEDì, 09 SETTEMBRE 2025
Droga e risse a Bari, cinque divieti di accesso nelle aree cittadine

Proseguono serrati i controlli in merito all'escalation di casi di violenza a Bari, i provvedimenti del questore

Pubblicato da: redazione | Mar, 9 Settembre 2025 - 14:56
questura
  • 29 sec
villaggiodelgusto.com

Cinque provvedimenti di divieto di accesso nelle aree urbane (DACUR) sono stati emessi dal Questore di Bari nell’ambito delle misure di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di aggregazione. Il primo riguarda un cittadino straniero, a cui è stato vietato l’accesso per tre anni alla Facoltà di Giurisprudenza in piazza Cesare Battisti e nelle zone circostanti: l’uomo era stato denunciato perché trovato in possesso di droga e per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Altri tre provvedimenti, della durata di un anno, sono stati notificati a tre cittadini stranieri coinvolti nella violenta rissa avvenuta nella notte del 30 agosto in centro città: per loro divieto di accesso a un esercizio commerciale e alle aree limitrofe. Infine, un ulteriore provvedimento, sempre della durata di un anno, è stato disposto nei confronti di un cittadino straniero sorpreso più volte a esercitare abusivamente l’attività di “guardiamacchine” in piazza Libertà. La Questura sottolinea che i DACUR sono strumenti mirati a contrastare episodi di illegalità diffusa e a garantire maggiore sicurezza nei punti più frequentati della città.

Foto repertorio

