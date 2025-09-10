Un grande tavolo in via Sparano, Ikea invita i baresi a pranzo

A Bari il cibo non è solo nutrimento: è chiacchiere, sorrisi, racconti di famiglia. E oggi e domani sarà proprio il salotto buono della città – Via Sparano – a trasformarsi in una tavola imbandita per celebrare il piacere di stare insieme.

L’idea è di IKEA Bari, che porta fuori dallo store un vero e proprio omaggio alla tradizione: “Il tavolo della tradizione”, un’installazione che unisce design e cultura locale. Protagoniste le ceramiche di Enza Fasano, maestra artigiana capace di dare un tocco contemporaneo a una storia lunga secoli. Tra piatti decorati e smalti che richiamano i colori del Mediterraneo, la tavola diventa un luogo dove il passato incontra il presente.

«La cucina è il cuore della casa, il posto dove nascono ricordi e si condividono emozioni» racconta Anne Lehmeier, Market Manager di IKEA Bari. E per chi vuole fare un passo in più, sabato 13 settembre lo store di Bari ospiterà una maxi-tavolata dalle 11:30 alle 13:30: basta presentarsi con un grembiule e il pranzo svedese sarà offerto.

Un’occasione per fermarsi un attimo, guardarsi negli occhi e ricordare che, anche nell’era dei pasti veloci e dello smartphone sempre in mano, sedersi a tavola è ancora il modo più bello per sentirsi parte di qualcosa.