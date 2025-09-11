GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,714 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,714 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Laura Pausini torna a Bari: lo stadio San Nicola pronto a cantare con lei

La cantante romagnola annuncia la data barese

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Settembre 2025 - 16:43
Laura Pausini
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Laura Pausini è pronta a tornare sotto i riflettori e questa volta lo fa in grande stile. Dopo settimane di indizi social e voci di corridoio, l’artista romagnola ha finalmente svelato i suoi piani: nuovo singolo, nuovo album e un tour mondiale che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dei prossimi anni.

Il primo passo sarà l’uscita domani, venerdì 12 settembre, del brano “La mia storia tra le dita”, una reinterpretazione intensa e personale del celebre successo di Gianluca Grignani. Non si tratta di una semplice cover: Pausini ha voluto darle nuova vita in quattro lingue – italiano, spagnolo, portoghese e francese – accompagnata da un videoclip firmato da Gaetano Morbioli, regista che da anni collabora ai suoi progetti più iconici.

Questa uscita fa da apripista a “Io Canto 2”, l’album che arriva a quasi vent’anni dal primo disco di cover che consacrò Laura anche a livello internazionale. Stavolta, oltre ai brani italiani che hanno segnato la sua formazione, ci saranno canzoni di autori latini, omaggiate in una veste completamente nuova. “È il mio modo di dire grazie – ha spiegato la cantante –. Non mi metto al centro della scena: la vera protagonista è la musica di chi mi ha ispirata”.

E per i fan arriva anche la notizia più attesa: “Io Canto World Tour 2026/2027”. La tournée partirà il 27 marzo 2026 dalla Spagna, toccherà l’America Latina, gli Stati Uniti, l’Europa e tornerà in Italia con una lunga serie di date nei palazzetti e negli stadi. A Bari l’appuntamento è fissato per sabato 19 giugno 2027 allo stadio San Nicola, per un concerto che promette di essere uno degli eventi musicali più importanti dell’estate.

﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

In Puglia nascono le “botteghe scuola”...

 Un’importante opportunità per la transizione generazionale e per il trasferimento delle...
- 11 Settembre 2025
Politica

Decaro incontra imprese e lavoratori: “Esiste...

Antonio Decaro accelera il confronto con il mondo del lavoro e...
- 11 Settembre 2025
Dalla città

Percorsi ginnici e simulatori di volo:...

L'Esercito parteciperà, anche quest’anno, alla Fiera Campionaria Internazionale del Levante, giunta...
- 11 Settembre 2025
Attualità

Bari, il lato nascosto dell’aeroporto: un...

All’aeroporto di Bari, tra partenze frenetiche e arrivi in ritardo, c’è...
- 11 Settembre 2025