Laura Pausini torna a Bari: lo stadio San Nicola pronto a cantare con lei

Laura Pausini è pronta a tornare sotto i riflettori e questa volta lo fa in grande stile. Dopo settimane di indizi social e voci di corridoio, l’artista romagnola ha finalmente svelato i suoi piani: nuovo singolo, nuovo album e un tour mondiale che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dei prossimi anni.

Il primo passo sarà l’uscita domani, venerdì 12 settembre, del brano “La mia storia tra le dita”, una reinterpretazione intensa e personale del celebre successo di Gianluca Grignani. Non si tratta di una semplice cover: Pausini ha voluto darle nuova vita in quattro lingue – italiano, spagnolo, portoghese e francese – accompagnata da un videoclip firmato da Gaetano Morbioli, regista che da anni collabora ai suoi progetti più iconici.

Questa uscita fa da apripista a “Io Canto 2”, l’album che arriva a quasi vent’anni dal primo disco di cover che consacrò Laura anche a livello internazionale. Stavolta, oltre ai brani italiani che hanno segnato la sua formazione, ci saranno canzoni di autori latini, omaggiate in una veste completamente nuova. “È il mio modo di dire grazie – ha spiegato la cantante –. Non mi metto al centro della scena: la vera protagonista è la musica di chi mi ha ispirata”.

E per i fan arriva anche la notizia più attesa: “Io Canto World Tour 2026/2027”. La tournée partirà il 27 marzo 2026 dalla Spagna, toccherà l’America Latina, gli Stati Uniti, l’Europa e tornerà in Italia con una lunga serie di date nei palazzetti e negli stadi. A Bari l’appuntamento è fissato per sabato 19 giugno 2027 allo stadio San Nicola, per un concerto che promette di essere uno degli eventi musicali più importanti dell’estate.

﻿