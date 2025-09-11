GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
Puglia, Delli Noci si ferma: niente candidatura alle regionali

L’ex assessore indagato annuncia il passo indietro: "Candidatura inopportuna"

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Settembre 2025 - 14:53
Foto Facebook
«È stato un viaggio bellissimo ma sono costretto a scendere qui﻿ perché la mia candidatura è stata considerata non opportuna in questo momento». Con queste parole, affidate ai social, Alessandro Delli Noci annuncia il passo indietro: non sarà tra i candidati alle prossime elezioni regionali in Puglia.

L’ex assessore allo Sviluppo economico della Regione, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Lecce su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, racconta di aver inizialmente deciso di scendere di nuovo in campo, spinto – dice – dall’incoraggiamento del suo movimento e dall’affetto dei sostenitori. Ma la decisione, condivisa con il candidato presidente del centrosinistra Antonio Decaro, è stata giudicata «non opportuna in questo momento».

Delli Noci parla di «giustizialismo» che lo avrebbe colpito «più forte» lasciandolo senza le energie che aveva faticosamente recuperato. Conferma però la sua volontà di dimostrare la propria innocenza «nei tempi della giustizia».

