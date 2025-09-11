Decaro incontra imprese e lavoratori: “Esiste una Puglia che non arriva a fine mese”

Antonio Decaro accelera il confronto con il mondo del lavoro e delle imprese pugliesi per costruire il programma “Puglia 2030”. Nei prossimi giorni sono previsti incontri con associazioni industriali e artigiane, cooperative, sindacati e rappresentanti di agricoltura, commercio, cultura e turismo.

“Esiste una Puglia che corre e una Puglia che non arriva a fine mese – dice Decaro –. Di questo ci dobbiamo occupare nei prossimi anni e ai pugliesi voglio poter dire parole chiare su quello che potremo fare insieme. L’obiettivo è mettere nelle mani dei pugliesi un programma fatto di proposte concrete che parli innanzitutto dei problemi della gente. Non abbiamo tempo da perdere”.

L’obiettivo del candidato presidente è chiaro: ascoltare le esigenze reali del territorio e presentare soluzioni concrete, in grado di dare risposte immediate e tracciare una visione credibile per lo sviluppo della Puglia.﻿