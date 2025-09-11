Quartiere San Paolo senza corrente: diverse ore di blackout

Da questa mattina alle 11:30, una parte del quartiere San Paolo, in particolare via Calabria, è rimasta senza elettricità. Sei ore dopo, alle 17:30, la situazione non era ancora rientrata, lasciando i residenti in grande difficoltà e con molta preoccupazione per la gestione quotidiana.
Nei gruppi Facebook dedicati al quartiere, i cittadini hanno condiviso la frustrazione e le conseguenze del blackout. “Non è mai successo che mancasse così tanto tempo – scrive una residente – ora rischiamo di buttare tutta la roba congelata”. Un altro abitante della zona aggiunge: “È uno schifo, ho un bambino di nove mesi, e avendo il piano a induzione non ho potuto cucinare né riscaldare il lattee stiamo pure senza acqua”.
Il prolungato blackout ha messo in luce quanto dipendano le famiglie dall’elettricità anche per le necessità più basilari, creando disagio soprattutto per chi ha bambini piccoli o alimenti da conservare. Al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto né sui tempi di ripristino.