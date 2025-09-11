GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
Cabtutela.it

Quartiere San Paolo senza corrente: diverse ore di blackout

Disagi per residenti e famiglie, senza elettricità ormai da diverse ore

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Settembre 2025 - 18:07
Da questa mattina alle 11:30, una parte del quartiere San Paolo, in particolare via Calabria, è rimasta senza elettricità. Sei ore dopo, alle 17:30, la situazione non era ancora rientrata, lasciando i residenti in grande difficoltà e con molta preoccupazione per la gestione quotidiana.

Nei gruppi Facebook dedicati al quartiere, i cittadini hanno condiviso la frustrazione e le conseguenze del blackout. “Non è mai successo che mancasse così tanto tempo – scrive una residente – ora rischiamo di buttare tutta la roba congelata”. Un altro abitante della zona aggiunge: “È uno schifo, ho un bambino di nove mesi, e avendo il piano a induzione non ho potuto cucinare né riscaldare il latte﻿ e stiamo pure senza acqua”.

Il prolungato blackout ha messo in luce quanto dipendano le famiglie dall’elettricità anche per le necessità più basilari, creando disagio soprattutto per chi ha bambini piccoli o alimenti da conservare. Al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto né s﻿ui tempi di ripristino.

