Bari, il degrado nascosto sotto piazza Garibaldi: la denuncia

Piazza Garibaldi, cuore verde che separa il quartiere Murat dal Libertà, torna sotto i riflettori. Questa volta a lanciare l’allarme è il consigliere del Municipio I, Luca Bratta, che ha documentato con un video una situazione che definisce “inaccettabile”.

Bratta si è recato all’interno dei locali che un tempo ospitavano i bagni pubblici del giardino, trovandosi di fronte a una scena sconvolgente: rifiuti sparsi ovunque, pozzanghere di urina, escrementi e tracce evidenti di consumo di droga. “L’aria era irrespirabile – ha raccontato – e quei locali sono oggi facilmente accessibili a chiunque, persino a bambini che potrebbero entrarci senza rendersi conto del pericolo”.

Già in passato erano arrivate segnalazioni per la presenza di mosche, zanzare e cattivi odori nella zona, ma il degrado sembra aver raggiunto un livello mai visto. Bratta chiede ora un intervento urgente di bonifica e la chiusura definitiva degli spazi, affinché non possano più essere utilizzati in questo modo.

“Nel 2025 non possiamo accettare che luoghi pubblici diventino ricettacoli di sporcizia e insicurezza”, ha concluso il consigliere, auspicando un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale.

Foto Facebook di Luca Bratta﻿