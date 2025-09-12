Ad informare i pugliesi ci ha pensato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile: cinque nuove rotte internazionali sono in partenza dalla Puglia. “Preparati a volare verso il paradiso – scrive Vasile sui social – la Puglia si apre al mondo con 5 nuove destinazioni mozzafiato: Messico – Tra spiagge caraibiche e cultura Maya; Zanzibar – Il profumo delle spezie e il mare cristallino; Repubblica Dominicana – Ritmo latino e sabbia bianca; Maldive – Relax totale tra atolli da sogno e Kenya – Safari, natura selvaggia e tramonti indimenticabili. Parti dalla tua terra, vivi il mondo. L’avventura comincia ora”.
Cinque nuove tratte aeree. Puglia più vicina alle mete esotiche: dalle Maldive a Zanzibar
Ma anche Messico, Kenya e Repubblica Dominicana
“Mala movida” senza freni. Lo ‘spettacolo...
Ci risiamo. Si ritorna a parlare di mala movida. O forse...
Cinque nuove tratte aeree. Puglia più...
Ad informare i pugliesi ci ha pensato il presidente di Aeroporti...
Bari, a Palese marciapiedi vietati a...
Dai marciapiedi stretti, al verde incolto, sino alla segnaletica posizionata "nel...
In Puglia nascono le “botteghe scuola”...
Un’importante opportunità per la transizione generazionale e per il trasferimento delle...