Cinque nuove tratte aeree. Puglia più vicina alle mete esotiche: dalle Maldive a Zanzibar

Ma anche Messico, Kenya e Repubblica Dominicana

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Settembre 2025 - 07:59
foto freepik
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

Ad informare i pugliesi ci ha pensato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile: cinque nuove rotte internazionali sono in partenza dalla Puglia. “Preparati a volare verso il paradiso – scrive Vasile sui social – la Puglia si apre al mondo con 5 nuove destinazioni mozzafiato: Messico – Tra spiagge caraibiche e cultura Maya; Zanzibar – Il profumo delle spezie e il mare cristallino; Repubblica Dominicana – Ritmo latino e sabbia bianca; Maldive – Relax totale tra atolli da sogno e Kenya – Safari, natura selvaggia e tramonti indimenticabili. Parti dalla tua terra, vivi il mondo. L’avventura comincia ora”.

