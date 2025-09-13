SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,757 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,757 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Spaccio e parcheggiatori abusivi nelle piazze a Bari: quattro arresti e 4 denunce

Sanzionate anche altre tre persone

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 09:43
carabinieri
  • 46 sec
villaggiodelgusto.com

Nel contesto di mirati servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari e intensificati a seguito dell’aumento di episodi di disturbo alla quiete pubblica, reati predatori e contro la persona, nonché spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia Bari Centro, coadiuvati da personale dell’11° Reggimento CC “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno svolto numerosi controlli, presidiando le Piazze Moro, Umberto I e Cesare Battisti.

In particolare, dall’inizio di settembre, i Carabinieri hanno:

  • arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti 3 cittadini extracomunitari in possesso di cocaina/eroina;
  • arrestato un cittadino extracomunitario che, sorpreso ad acquistare stupefacente da un altro – denunciato per spaccio – risultava destinatario di provvedimento di carcerazione per reati contro il patrimonio;
  • denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere 2 giovani in possesso di un coltello a serramanico e di un punteruolo in acciaio;
  • sanzionati per illecita attività di parcheggiatore abusivo tre persone, una di loro anche denunciata per violazione di daspo urbano, provvedimento cui era già sottoposta dal mese di luglio;
  • denunciato per tentata estorsione un extracomunitario mentre veniva sorpreso nell’esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo;
  • eseguito controlli nei confronti di oltre 200 persone, ripartendo l’attività di identificazione tra le tre piazze e le vie limitrofe.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Meningite B e HPV, in Italia...

Proteggere gli adolescenti da malattie gravi e prevenibili con i vaccini...
- 13 Settembre 2025
Attualità

Truffe telefoniche in Puglia, Adiconsum: “Servono...

Le nuove regole contro il telemarketing ingannevole, che vietano l’uso truffaldino...
- 13 Settembre 2025
Politica

Bari ostaggio dell’insicurezza: “I cittadini meritano...

«A Bari la cronaca ci mette davanti all’ennesima dimostrazione di una...
- 13 Settembre 2025
Dalla città

Luogo del cuore 2025, Comune di...

A seguito del grande successo registrato in occasione delle aperture straordinarie dell’ex...
- 13 Settembre 2025