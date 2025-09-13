SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Bari, ancora violenza in piazza Umberto: tre agenti feriti

Un uomo arrestato

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 08:41
polizia locale
  • 53 sec
villaggiodelgusto.com

Fermato e poi arrestato dalla Polizia Locale di Bari uno dei due soggetti coinvolti ieri sera in una violenta lite in Piazza Umberto. Gli agenti in Servizio nella zona per prevenzione reati sono intervenuti per sedare la lite in corso; uno dei contendenti ha reagito violentemente contro gli Operatori della Locale, cercando di sottrarsi all’identificazione e darsi alla fuga. Minacce, resistenza e lesioni le ipotesi di reato, lievi ferite per 3 degli agenti intervenuti. L’uomo, 30enne di origini nordafricane, risponde anche di varie violazioni al Testo Unico per l’immigrazione, seppure in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma con diversi precedenti penali.
Stamattina la direttissima dinnanzi l’autorità giudiziaria.

