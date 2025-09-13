Bari, sconfitta di rigore: vince il Modena 3-0

Facciamo subito una doverosa premessa: il Bari visto oggi al “Braglia” è sembrato il lontano parente della squadra ammirata nelle prime due uscite stagionali contro Venezia e Monza. La formazione di Caserta è apparsa sottotono e con poche idee nella costruzione della manovra offensiva. Detto ciò, vanno sottolineati i due episodi chiave che hanno deciso il match. Il primo rigore, assegnato per un presunto contatto tra Dorval e Gliozzi, è parso piuttosto generoso. Meno dubbi sul secondo episodio, che ha visto protagonista Vicari con un tocco di braccio sul tiro di Zanimacchia: il contatto c’è, ma il capitano del Bari era di spalle all’avversario. La terza rete di Pedro Mendes serve solo per le statistiche, ma da Modena arriva un campanello d’allarme per i biancorossi.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Modena, il tecnico del Bari Fabio Caserta, deve rinunciare a Cerri e Gytkjaer. L’allenatore calabrese schiera i suoi con il modulo 4-3-3: confermata la formazione iniziale vista contro il Monza: Partipilo completa il tridente offensivo con Moncini e Sibilli.

Nel Modena, il tecnico Andrea Sottil ha tutti a disposizione, tranne Massolin a causa di un trauma contusivo rimediato in allenamento. L’ allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è Di Mariano accanto a Gliozzi, panchina per Defrel.

PRIMO TEMPO: Clamorosa occasione sprecata dai galletti al 2’, con Pagano che non concretizza una ripartenza avviata da Braunoder. Replica il Modena al 5’, quando Santoro colpisce di testa sopra la traversa a pochi passi dalla porta barese. Al 9’ ci prova Nieling, ma il suo sinistro termina alto. Un minuto più tardi Di Mariano calcia di poco a lato. Bari pericoloso al 15’ con Pagano, che conclude centralmente tra le braccia di Chichizola. Episodio chiave al 29’: contatto in area tra Dorval e Gliozzi, per l’arbitro Calzavara è calcio di rigore. Dal dischetto Gliozzi spiazza Cerofolini e porta in vantaggio gli emiliani. I galletti provano a reagire, ma senza riuscire a creare vere occasioni da gol. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sull’1-0 per il Modena.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 protagonisti che avevano chiuso la prima frazione. Gli uomini di Sottil sfiorano subito il raddoppio al 47’, quando Gliozzi calcia da pochi metri trovando la pronta risposta di Cerofolini. Al 50’ arriva il secondo episodio chiave: Vicari intercetta con il braccio il tiro di Zanimacchia e, dopo il controllo al VAR, l’arbitro Calzavara assegna il secondo rigore di giornata al Modena. Dal dischetto si presenta ancora Gliozzi, che batte per la seconda volta Cerofolini: 2-0 al 52’. Il Bari prova a reagire al 55’, ma il tiro di Pagano è ancora troppo debole. Caserta corre ai ripari al 56’ inserendo Castrovilli e Rao per Pagano e Partipilo. Al 69’ è Moncini a provarci, ma la sua conclusione termina alta. Sul ribaltamento di fronte, Di Mariano calcia tra le braccia di Cerofolini. Un minuto più tardi Gliozzi sfiora la tripletta con un esterno sinistro che lambisce il palo. Nuove mosse dalla panchina biancorossa al 71’: fuori Braunoder e Sibilli, dentro Antonucci e Maggiore. All’81’ ultimo cambio per i galletti: Dorval lascia il posto a Bellomo. Il Bari ci prova, ma il gol lo segna ancora il Modena: Pedro Mendes, appena entrato, svetta più in alto di tutti e batte per la terza volta Cerofolini. Finisce così Modena-Bari, stagione 2025/26: al “Braglia” termina 3-0 per i gialloblù.

PAGELLE: Pagano, manca la precisione. Dorval, giornata ‘no’

Cerofolini 6, Dickmann 5,5, Vicari 5,5, Nikolaou 5,5, Dorval 5 (81′ Bellomo sv) , Pagano 5 (56′ Castrovilli 6) , Verreth 5,5, Braunoder 5,5 (72′ Maggiore 5,5), Partipilo 5,5 (56′ Rao 5,5), Moncini 5,5, Sibilli 5 (72′ Antonucci 5,5)

Caserta 5

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 0

Marcatori: 32′ Gliozzi rig. 54′ Gliozzi rig. 87′ Pedro Mendes

Ammoniti: Dorval, Braunoder, Sersanti

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 9 – 2

Corner: 2 – 2

Possesso palla: 42% 58%

FORMAZIONI INIZIALI

MODENA: Chichizola, Zampano, Santoro, Gliozzi, Gerli (c), Pyyhtia, Nieling, Di Mariano, Adorni, Tonoli, Zanimacchia

Panchina: Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Sersanti, Magnino, Caso, Pedro Mendes, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Defrel

BARI: Cerofolini, Dickmann, Vicari (c), Nikolaou, Dorval, Pagano, Verreth, Braunoder, Partipilo, Moncini, Sibilli

Panchina: Pissardo, Burgio, Castrovilli, Darboe, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Rao, Maggiore, Pereiro, Pucino

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Davide Moro della sezione di Schio e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, mentre al VAR ci sarà Fabio Maresca (Napoli), coadiuvato dall’ AVAR Lorenzo Maggioni (Lecco).

﻿

Foto Ssc Bari