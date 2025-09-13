SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Inaugurazione Fiera di Bari, Picaro (FdI): “Dal centrosinistra solo autocelebrazione”

Picaro ha evidenziato come, dal fronte del centrosinistra, sia mancato un riconoscimento concreto del ruolo della Fiera

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 17:09
fiera del levante
  • 25 sec
villaggiodelgusto.com

È stata inaugurata questa mattina la nuova edizione della Fiera del Levante di Bari, appuntamento storico e strategico per lo sviluppo economico della città, della Puglia e dell’intero Mezzogiorno.

Presente all’apertura, l’On. Michele Picaro (FdI) ha sottolineato con decisione l’importanza della manifestazione come “vero ponte con il Mediterraneo, occasione di crescita per le imprese e opportunità di confronto internazionale”.

Allo stesso tempo, Picaro ha evidenziato come, dal fronte del centrosinistra, sia mancato un riconoscimento concreto del ruolo della Fiera: “Abbiamo assistito – ha dichiarato – a un momento di autocelebrazione, senza alcun riferimento a un evento che da sempre rappresenta uno dei principali motori dell’economia barese e pugliese, né a quelle prospettive future che dovrebbero accompagnarne il rilancio e lo sviluppo. È un atteggiamento che rischia di sminuire il valore e la centralità di questa storica istituzione”.

Inoltre ha concluso Picaro : difendere e valorizzare la Fiera significa rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come protagonista nel dialogo con i Paesi del Mediterraneo e sostenere la crescita del nostro tessuto produttivo.”

