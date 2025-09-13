SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Bari ostaggio dell’insicurezza: “I cittadini meritano rispetto, non tavolini”

Le parole di Alessandro De Bari, Coordinatore di Bari e Provincia del Movimento Politico “Partiamo da Qui”

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 14:02
«A Bari la cronaca ci mette davanti all’ennesima dimostrazione di una città fuori controllo, dove risse, spaccio e aggressioni sono ormai all’ordine del giorno. E la risposta della politica cittadina qual è? Tavolini e iniziative culturali» così interviene Alessandro De Bari, Coordinatore di Bari e Provincia del Movimento Politico “Partiamo da Qui”. «Sia chiaro: siamo favorevoli agli eventi, al dare respiro ai commercianti e a valorizzare i nostri spazi pubblici, ma la verità è che queste misure non possono sostituire la sicurezza. La sola prevenzione ha fallito: servono più presidi fissi, più agenti sul territorio, una presenza costante che restituisca fiducia ai cittadini.

I baresi hanno diritto a portare i propri figli alle giostre, a passeggiare mano nella mano con la propria fidanzata o moglie, a vivere piazze e giardini senza il timore di trovarsi in mezzo a risse o episodi di violenza. È un diritto sacrosanto, che oggi viene negato dall’inerzia di chi amministra. E insieme ai diritti, ci sono i doveri: chi vive a Bari deve rispettare le regole, che sia cittadino italiano o straniero. Anzi, se sei straniero e vieni qui a spacciare, rubare o creare disordini, allora l’Italia non fa per te. Bari non può essere ostaggio di chi calpesta le leggi e la convivenza civile. Noi di Partiamo da Qui – Bari e Provincia diciamo basta a questo finto buonismo che non risolve nulla. Vogliamo una città sicura, ordinata e rispettosa delle regole. Vogliamo Bari dei cittadini, non di chi semina paura e degrado».

