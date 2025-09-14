DOMENICA, 14 SETTEMBRE 2025
Sparatoria a Taranto, ferito 32enne

Indagano i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Dom, 14 Settembre 2025 - 12:14
carabinieri
  • 9 sec
villaggiodelgusto.com

Un uomo di 32 anni è rimasto ferito a una gamba nelle prime ore di questa mattina in una sparatoria avvenuta a Taranto, in zona Lama.

Secondo le prime ricostruzioni, un altro motociclo si sarebbe affiancato alla moto su cui viaggiava la vittima, esplodendo alcuni colpi d’arma da fuoco: uno lo ha raggiunto, mentre – a quanto si è appreso – la persona che era con lui è rimasta illesa.
Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale.

Non sarebbe in pericolo di vita.
L’episodio potrebbe essere legato a una lite avvenuta in precedenza, ma la dinamica esatta e i motivi del gesto restano al vaglio degli investigatori.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Taranto, che hanno avviato accertamenti, ascoltato testimoni e disposto verifiche sulle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire all’autore dell’agguato.

