SABATO, 13 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,757 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,757 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Truffe telefoniche in Puglia, Adiconsum: “Servono sanzioni più forti”

"Le nuove regole contro il telemarketing ingannevole non bastano"

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 16:19
foto freepik
  • 18 sec
villaggiodelgusto.com

Le nuove regole contro il telemarketing ingannevole, che vietano l’uso truffaldino dei numeri fissi con prefisso +39 e che dal 19 novembre saranno estese anche ai numeri mobili, rappresentano un primo passo importante per la tutela dei cittadini pugliesi. Secondo Adiconsum Puglia, però, non bastano: “I call center illegali troveranno presto nuovi modi per aggirare la legge – avverte Emilio Di Conza, presidente dell’associazione –. Servono strumenti più efficaci e sanzioni esemplari, così da proteggere realmente i consumatori”.

L’associazione propone inoltre di rafforzare i poteri delle autorità di vigilanza, introdurre risarcimenti automatici per le vittime di truffe telefoniche e valutare divieti alla stipula di contratti via telefono, per arginare le pratiche più insidiose. Adiconsum invita chiunque riceva chiamate sospette o subisca truffe a segnalarle subito tramite gli sportelli territoriali o sul sito ufficiale, sottolineando che la tutela dei cittadini passa non solo dal blocco delle chiamate moleste, ma anche dal garantire giustizia e risarcimento a chi subisce danni.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Meningite B e HPV, in Italia...

Proteggere gli adolescenti da malattie gravi e prevenibili con i vaccini...
- 13 Settembre 2025
Attualità

Truffe telefoniche in Puglia, Adiconsum: “Servono...

Le nuove regole contro il telemarketing ingannevole, che vietano l’uso truffaldino...
- 13 Settembre 2025
Politica

Bari ostaggio dell’insicurezza: “I cittadini meritano...

«A Bari la cronaca ci mette davanti all’ennesima dimostrazione di una...
- 13 Settembre 2025
Dalla città

Luogo del cuore 2025, Comune di...

A seguito del grande successo registrato in occasione delle aperture straordinarie dell’ex...
- 13 Settembre 2025