Giovinazzo, divieto di balneazione: “Pericolo infezioni”

Nella zona dove è stato ritrovato il "grampus"

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Settembre 2025 - 09:19
“Ho appena firmato un’ordinanza di divieto di balneazione nelle vicinanze del “Delfino” (esemplare di Grampus Griseus) in acque giovinazzesi al momento situato in zona Levante in Cala Spiriticchio (tra la pizzeria Gattoverde e il Ristorante Toruccio)”.  Cos’ il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, sui social.

“Ho ordinato il divieto di balneazione nonché il divieto di avvicinamento e di prelievo di acqua di mare, il rischio di infezione batteriche è altissimo. Questo esemplare di Grimpus, specie protetta a livello nazionale e internazionale, ha già ricevuto un trattamento antibiotico nella speranza che si riprenda ma in attesa di ciò occorre evitare il rischio di infezioni. Confido nell’attenzione da parte di tutti. Il divieto vale ovviamente anche se il Grimpus dovesse spostarsi in altre zone del nostro mare”.

