Cucina, ricche di vitamine e alleate del cuore: in tavola le mandorle

Ricche di vitamine e alleate della salute, in tavola oggi portiamo le mandorle. Croccanti, nutrienti e dal sapore delicato, le mandorle sono molto più che un semplice snack. Frutto antico e prezioso, hanno conquistato le cucine di tutto il mondo grazie alla loro versatilità: protagoniste di dolci raffinatissimi, ma capaci anche di dare carattere e personalità ai piatti salati.

Oltre al gusto, regalano un concentrato di benefici per l’organismo. Ricche di grassi buoni (monoinsaturi e polinsaturi), aiutano a proteggere il cuore e a tenere sotto controllo il colesterolo. La vitamina E svolge un’azione antiossidante, mentre il magnesio favorisce il corretto funzionamento del sistema nervoso e muscolare. Non mancano poi proteine vegetali, fibre e minerali come calcio e fosforo, fondamentali per ossa forti. Il loro basso indice glicemico le rende un alleato ideale anche per chi deve tenere a bada la glicemia. Ecco due ricette semplici per portarle in tavola.

Pollo alle mandorle

Taglia il pollo a bocconcini e lascialo marinare per 30 minuti con salsa di soia e un cucchiaio di amido di mais. In una padella, tosta le mandorle fino a doratura e tienile da parte. Scalda un filo d’olio in un wok o in una padella capiente, soffriggi aglio e cipolla tritati, quindi aggiungi il pollo. Cuoci finché non sarà ben rosolato, poi unisci le mandorle. Mescola bene, regola di sale e pepe e servi caldo, accompagnando con riso basmati.

Riso con pesto di mandorle e basilico

Tosta leggermente le mandorle in padella per esaltarne l’aroma. Frullale con basilico fresco, parmigiano grattugiato e uno spicchio d’aglio (facoltativo), aggiungendo olio extravergine d’oliva a filo fino a ottenere una crema omogenea. Aggiusta di sale e conserva in frigorifero coprendo con un sottile strato d’olio. Cuoci il riso, scolalo e condiscilo con il pesto appena preparato. Completa con una spolverata di formaggio e, se vuoi, un tocco di paprika affumicata o pepe nero.