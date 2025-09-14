DOMENICA, 14 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,778 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,778 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Muore in un incidente stradale l’ex dg Asl Bari, Colasanto

Scontro tra due auto

Pubblicato da: redazione | Dom, 14 Settembre 2025 - 19:35
ambulanza 118
  • 53 sec
villaggiodelgusto.com

E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno sulla strada provinciale 218 nel territorio di Bitonto, nel Barese. A bordo della Giulietta viaggiava un ex dirigente della Asl di Bari di 75 anni, Domenico Colasanto, che ha perso la vita sul colpo. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere. Nell’altra vettura, una Jeep Renegade, viaggiavano due donne e un uomo trasportati in codice rosso in ospedali della zona. Una delle due donne è grave. Sul posto le ambulanze del 118, i carabinieri per regolare il traffico, e la polizia locale che procederà alla esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente. Ne dà notizia l’Agi.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Proteina che mangia le cellule nocive...

Un team di scienziati dell'Institute of Integrated Cell-Materials Sciences (iCeMS) dell'Università...
- 14 Settembre 2025
Cronaca

Muore in un incidente stradale l’ex...

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un...
- 14 Settembre 2025
Attualità

Regione Puglia, 16 assunzioni riservate a...

L'assessorato al Personale e Organizzazione della Regione Puglia, con il supporto...
- 14 Settembre 2025
Scuola e Università

Scuola, altri 500 milioni di euro...

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato  due...
- 14 Settembre 2025