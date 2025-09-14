Muore in un incidente stradale l’ex dg Asl Bari, Colasanto

E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno sulla strada provinciale 218 nel territorio di Bitonto, nel Barese. A bordo della Giulietta viaggiava un ex dirigente della Asl di Bari di 75 anni, Domenico Colasanto, che ha perso la vita sul colpo. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere. Nell’altra vettura, una Jeep Renegade, viaggiavano due donne e un uomo trasportati in codice rosso in ospedali della zona. Una delle due donne è grave. Sul posto le ambulanze del 118, i carabinieri per regolare il traffico, e la polizia locale che procederà alla esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente. Ne dà notizia l’Agi.