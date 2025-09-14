Bari, caos viabilità sul lungomare a Santo Spirito: “Ambulanza bloccata”

Proseguono le polemiche in merito al lungomare di Santo Spirito – dove sono ancora in corso i lavori. A denunciare sono alcuni cittadini che lamentano caos alla viabilità con possibili ripercussioni “pericolose” sui cittadini. “A nostre spese – spiega un residente – abbiamo appurato che questo lungomare non funziona, non può funzionare così. Un’ ambulanza che si è fermata vicino al panificio San Francesco, per poter tornare su Via Napoli, in codice rosso, ha dovuto fare tutto il giro del lungomare, da via Udine! Scandaloso. Non ci sono stradine che portano su Via Napoli a metà del lungomare. Chi ha progettato questo scempio è un criminale”, conclude.

Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra malcontento e problematiche “logistiche” che fanno sentire al sicuro i cittadini. “In tanti continuano a parcheggiare sulla zona dedicata ai pedoni – racconta una cittadina – pochi giorni fa c’erano i vigili e non hanno fatto nessuna multa. Almeno non fino a quando ero io presente che ho assistito anche alle segnalazioni di alcuni. Senza contare che se piove si allaga tutto. Non è possibile tutto questo. Già ci dobbiamo accontentare di colori che sono un pugno all’occhio, se poi non funziona è grave. Non è possibile che anche un’ambulanza debba fare tutto il giro. Ci vogliono soluzioni alternative perché non è tanto il problema di arrivare fino a via Udine, è il resto: il traffico va a passo d’uomo in certe giornate”, conclude.