Bari, anniversario dell’indipendenza: bandiera della Costa Rica su facciata di Palazzo della Città

Per ricordare il 204° anniversario della sua indipendenza dalla Spagna

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Settembre 2025 - 12:45
15-09-25 bandiera della Costa Rica sulla facciata di Palazzo della Città
  • 7 sec
villaggiodelgusto.com

Accogliendo la richiesta del console onorario della Repubblica della Costa Rica Bepi Costantino, da questa mattina sulla facciata di Palazzo di Città è esposta la bandiera del Paese centroamericano per ricordare il 204° anniversario della sua indipendenza dalla Spagna.

Il 15 settembre si celebra infatti la festa nazionale della Costa Rica con sfilate, per le vie della capitale, di bambini e ragazzi in rappresentanza di tutte le scuole del Paese perché, come sottolineava José Figueres, fondatore della seconda Repubblica, “noi abbiamo un esercito formato da maestri, professori e studenti” avendo la Costa Rica abolito le forze armate fin dal 1948.

La città di Bari il 15 luglio 2019 ha siglato un gemellaggio con San Josè, capitale della Costa Rica, con l’obiettivo di sviluppare rapporti di collaborazione tra le due città sul fronte delle politiche ambientali, culturali e del turismo sostenibile.

